Akcje Nintendo idą ostro w górę. Czyżby zbliżała się zapowiedź Switcha 2?

Analizując wydarzenia z poprzednich lat, można dojść do wniosku, że Nintendo szykuje jakąś dużą zapowiedź. W przypadku tej firmy najbardziej prawdopodobne wydaje się ogłoszenie nowej konsoli . Obserwatorzy sugerują, że zapowiedź może nastąpić w przeciągu dwóch najbliższych miesięcy. Skąd takie domysły?

W sieci pojawiły się o możliwym Nintendo Direct. Gigant z Japonii zawsze organizuje to wydarzenie, kiedy ma do przekazania fanom coś naprawdę ważnego. Kiedyś do tego celu służyły duże wydarzenia gamingowe, ale wraz z utratą ich prestiżu, coraz więcej firm przestawia się na bezpośrednią komunikację z użytkownikami, za pomocą internetu.

Ostatnio obserwowany jest gwałtowny wzrost ceny akcji Nintendo. Ich wartość wzrosła do poziomu, który nie był obserwowany od 2007 roku. Patrząc wstecz, podobne zjawisko miało miejsce na kilka miesięcy przez zapowiedzią Switcha. Sugeruje to, że są już jakieś przecieki, a analitycy prognozujący wydarzenia branżowe także potwierdzają, że nową konsolę japońskiego producenta, zobaczymy w połowie roku.

Nintendo Switch 2 już wkrótce?

Wszystko to razem wzięte daje do myślenia i najprawdopodobniej jesteśmy o krok od oficjalnej zapowiedzi następcy Switcha. Według Nintenduo takie skoki cen akcji powtarzały się w przeszłości w tygodniach poprzedzających ogłoszenie premiery gier na smartfony w marcu 2015 r., premierę Nintendo 3DS w marcu 2010 r., a nawet zapowiedzi Wii w 2004 r oraz obecnej generacji Switcha.