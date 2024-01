Czy Nintendo Switch 2 będzie rewolucją? Analitycy nie mają wątpliwości

To nie pozostawia również złudzeń co do cen gier. Produkcje oferowane na nowego Switcha z pewnością podążą drogą utorowaną przez The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, która była pierwszą grą Nintendo sprzedawaną za 70 dolarów.

Podsumowując – oczekujmy raczej nieco podrasowanego modelu Switcha, który Nintendo wprowadzi jeszcze w tym roku. Konsola będzie droższa, podobnie jak wszystkie wychodzące na nią gry. Oczywiście wszystko będzie do sprawdzenia, kiedy pojawią się pierwsze oficjalne informacje.