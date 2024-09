AI x GAMEDEV advanced by AMD – oto prelegenci konferencji o sztucznej inteligencji

Eksperci o AI w gamedevie: od wizji po prawo

AI x GAMEDEV advanced by AMD to już druga edycja konferencji, organizowana przez better. gaming agency, tym razem we współpracy z tytularnym sponsorem, AMD. Wydarzenie ma na celu zgromadzenie specjalistów z różnych dziedzin gamedevu, aby omówić możliwości i wyzwania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier. Wśród prelegentów znajdą się zarówno przedstawiciele branży gier, prawnicy, jak i inżynierowie oraz artyści.