„AI nadchodzi po nas wszystkich”. Jennifer Hale o wykorzystywaniu głosów AI, zamiast prawdziwych aktorów

Hale odniosła się również do technologii, poprzez którą można kopiować głos aktora i sprawiać, że będzie wypowiadać różne kwestie:

Jednym z pierwszych projektów, przy których pracowała Jennifer Hale, był Metal Gear. Aktorka użyczyła wówczas swojego głosu Naomi Hunter. Według Hale, wynagrodzenie za dwie sesje wynosiło 1200 dolarów, podczas gdy sama gra zarobiła około 176 milionów dolarów.

Chciałabym, żeby wszyscy zadali sobie właściwe pytanie, które brzmi: „Zarabia się tu dużo pieniędzy. Gdzie one idą?” A w obecnym układzie, sposobie działania naszego systemu i całej tej idei supremacji akcjonariuszy, płyną one do 1%. Jeśli przepływa tak dużo pieniędzy, nie można nawet wyżywić ludzi, którzy to umożliwili.