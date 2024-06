Agent 007 z klasy robotniczej w akcji. Mark Wahlberg i Halle Berry w zwiastunie filmu akcji Związek

Związek do dawno zapowiadany film akcji Netflixa, którego produkcja utknęła w martwym punkcie z powodu pandemii i późniejszych strajków aktorów i scenarzystów.

Netflix zapowiedział Związek w 2021 roku. Niestety produkcja mimo obiecującego scenariusza i Halle Berry i Marka Wahlberga w obsadzie została zepchnięta na boczny tor, ponieważ pojawiły się przeszkody w postaci pandemii, a także późniejszych strajków scenarzystów i aktorów, które na wiele miesięcy sparaliżowały branżę filmową.

Halle Berry i Mark Wahlberg w zwiastunie filmu akcji Związek

Przez minione od zapowiedzi lata film zdążył zmienić tytuł. Pierwotnie nazywał się Our Man From Jersey, a w trakcie produkcji zdecydowano, że lepszy będzie Związek. Twórcy określają go jako historię agenta 007 klasy robotniczej, bo centralną postacią jest grany przez Wahlberga budowlaniec Mike. Jego proste i poukładane życie mocno komplikuje się, kiedy na scenę wkracza Roxanne, jego była dziewczyna z czasów szkoły średniej. W tej roli zobaczymy Halle Berry. Okazuje się, że jest ona powiązana z wywiadem USA i zleca swemu koledze ze szkolnej ławy bardzo ważną misję, której stawką jest los wielu tajnych agentów. Tak oto zwykły budowlaniec staje się niezwykle ważną osobą i staje przed misją, która pewnie nawet nigdy mu się nie przyśniła.