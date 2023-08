Age of Empires III: Definitive Edition na PC w darmowej wersji na Steam

Bez żadnych zapowiedzi Microsoft udostępni darmową wersję Age of Empires III: Definitive Edition. Gra nie przeszła na model free-to-play i wciąż pełna wersja gry dostępna jest do kupienia, ale na Steam pojawiła się wersja próbna, którą możecie pobrać i zagrać bez żadnych opłat.

Age of Empires III: Definitive Edition za darmo na Steam

Darmowa wersja trzeciej części Age of Empires pozwala na sprawdzenie pierwszego aktu kampanii zatytułowanego „Blood, Ice nad Steel”, zagrania jedną z trzech dostępnych cywilizacji (Francuzi, Irokezi, Rosjanie) z dostępnych szesnastu nacji (co tydzień otrzymamy inne frakcje do wyboru), możliwości toczenia bitew z trybu Historycznych Bitew o Algier, a także dostęp do sztuki wojennej, kompendium i drzew technologicznych wszystkich cywilizacji, samouczka oraz trybu wieloosobowego na ośmiu dostępnych mapach.