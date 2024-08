Agatha All Along prezentuje swoje bohaterki na nowych zdjęciach. Serial Marvela coraz bliżej premiery

Przed miesiącem Marvel zaprezentował pierwszy oficjalny zwiastun Agatha All Along, czyli powstającego od kilku lat spin-off WandaVision, który skupi się na dalszych losach Agathy Harkness, głównej przeciwniczy Wandy Maximoff. Serial zadebiutuje na Disney+ już we wrześniu, a studio kontynuuje promocję swojej nadchodzącej produkcji nowymi zdjęciami. Możemy na nich zobaczyć tytułową bohaterkę, jak również inne wiedźmy oraz tajemniczego Nastolatka granego przez Joe Locke’a. Będą to zupełnie nowe postacie w uniwersum Marvela, które wraz z Agathą stworzą sabat czarownic. Wszystkie nowe zdjęcia z Agatha All Along zobaczycie poniżej.

Agatha All Along – nowe zdjęcia z głównymi bohaterami

Historia rozpoczyna się od ucieczki uwięzionej w miasteczku Westview Agathy Harkness, której pomaga gotycki nastolatek, pragnący stawić czoła próbom legendarnego Szlaku Czarownic. Pozbawiona swoich mocy Agatha i Nastolatek szukają nowych wiedźm, które stworzą z nimi sabat czarownic, aby wyruszyć w podróż poprzez różne niebezpieczeństwa.