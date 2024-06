Ace Attorney Investigations Collection będzie dostępne na Nintendo Switch. Jest zwiastun i data premiery

Podczas Nintendo Direct ujawniono kolekcję Ace Attorney Investigations Collection, dzięki której cała seria Ace Attorney trafi w końcu na Switcha w zremasterowanej wersji. Tytuł ten nigdy wcześniej nie został wydany na Zachodzie. Oznacza to, że dla wielu graczy będzie to pierwsza okazja, żeby zanurzyć się w nowym środowisku gry i pozna\c całą kolekcję nowych postaci.

Zapowiedziano Ace Attorney Investigations Collection. Jest zwiastun i data premiery

W tej odnodze serii potyczki prawne przeniesiono z sali sądowej do prawdziwego świata. Śledczy, prawnik i wszechstronny geniusz Miles Edgeworth zostaje wystawiony na próbę, kiedy zostaje poproszony o rozwiązanie różnych przestępstw, w tym niektórych o implikacjach międzynarodowych. Do ich rozwiązania musi użyć logiki i dosłownie poskładać elementy układanki, aby dowiedzieć się, co się stało, kto jest za to odpowiedzialny i jak powstrzymać złoczyńców przed wprowadzeniem w życie ich planów. Jak sami widzicie jest całkowicie inne podejście do kultowej serii.