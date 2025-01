Twórca Kingdom Come Deliverance 2 stawia sprawę jasno. „Absurdalne twierdzenia” o grze skłoniły go do wyjaśnienia ważnych kwestii

Kolejne informacje ze strony Daniela Vávra.

Jak niedawno informowaliśmy, twórca Kingdom Come Deliverance 2 odniósł się do tematu „dziwnej wojny kulturowej” wokół gry. To jednak nie koniec oświadczeń ze strony dewelopera. „Absurdalne twierdzenia” skłoniły bowiem Daniela Vávra do ustosunkowania się do kilku kwestii. Uwaga – w tekście pojawiają się potencjalne spoilery dotyczące gry.

Kingdom Come Deliverance 2 – twórca wystosował kolejne oświadczenie Jak wspomnieliśmy powyżej, reżyser kreatywny Kingdom Come Deliverance 2 odniósł się już do tematu „dziwnej wojny kulturowej” wokół nadchodzącej produkcji, zapewniając, że gra jest dokładnie tym, co zamierzał stworzyć. Okazuje się jednak, że pozostało jeszcze kilka kwestii poddawanych w wątpliwość. Deweloper postanowił podzielić się swoim stanowiskiem. Na platformie X ukazała się seria wpisów od Daniela Vávra. Jak zaznaczył na wstępie twórca Kingdom Come Deliverance 2, nastał „czas zająć się absurdalnymi twierdzeniami”, które „opierają się na jednym zrzucie ekranu i źle przetłumaczonym tweecie”. Twórca wyjaśnił przede wszystkim, że w grze nie ma żadnych „niepomijalnych cutscenek”, a produkcja nie została zakazana w żadnym z krajów. Reżyser podkreślił także, że nikt nie zmuszał zespołu do wprowadzania różnorodności, a homoseksualne postaci pojawiały się już w Kingdom Come Deliverance 1.

Twórca zapewnił, że wszystkie potencjalne związki pomiędzy postaciami są dobrowolne, więc jeśli gracz będzie miał ochotę stworzyć relację homoseksualną, będzie miał taką opcję, choć uczestnicy romansu będą zdawali sobie sprawę, że jest to grzech. Jeśli chodzi o zróżnicowane etniczne, gra rozgrywa się w jednym z najbogatszych miast w Europie, co sprawia, że taka różnorodność nie jest czymś niezwykłym. Czarnoskóra postać Musy, który przybył do Czech jak członek dworu królewskiego króla Zygmunta, również ma swoje uzasadnienie fabularne, a jego obecność w grze ma kreować ciekawe sytuacje w trakcie kampanii. Deweloper zaznacza też, że gra odpowiadać będzie „moralności i normom społecznych Czech z 1403 roku”, a zespół dostarcza przede wszystkim ciekawej historii, nie mając na celu przyciągania „współczesnej publiczności”. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Kingdom Come Deliverance 2 zadebiutuje 4 lutego 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych produkcją zachęcamy również do lektury: Kingdom Come Deliverance II - grałem kilka godzin i nie chciałem kończyć. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.