A może przestać zabijać potwory i zbudować swój ogród. Zapowiedziano Garden Life

Opracowany przez Stillalive Studios i opublikowany przez Nacon, Garden Life to nowy, uroczy symulator, w którym możemy uprawiać własny ogród.

Garden Life pozwala graczowi zaprojektować piękny ogród, a dzięki wielkiej ilości dekoracji i roślin oraz intuicyjnym narzędziom, ograniczać będzie go jedynie fantazja. Oczywiście zabawa nie skończy się wraz z ustawieniem wszystkiego i posadzeniem roślin. Wtedy zaczyna się najważniejsza faza opieki nad własnym ogrodem. Każda roślina wymaga opieki i doglądania, a nie zabraknie także okazji do innych prac. Jeśli lubicie takie klimaty i chcecie się odrobinę odprężyć to Garden Life, wydaje się idealnym rozwiązaniem.