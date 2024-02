A Knight of the Seven Kingdoms nadchodzi. Spin-off Gry o Tron z terminem premiery

Pod koniec października HBO rozpoczęło poszukiwania obsady do A Knight of the Seven Kingdoms, czyli kolejnego serialu skierowanego do fanów Gry o Tron. W trakcie ostatniej telekonferencji poświęconej wynikom finansowym Warner Bros. Discovery otrzymaliśmy natomiast nowe informacje na temat wspomnianej produkcji. Dyrektor generalny amerykańskiego przedsiębiorstwa ujawnił bowiem termin premiery ekranizacji „Opowieści z Siedmiu Królestw” autorstwa George’a R.R. Martina.

Kolejny prequel Gry o Tron z terminem premiery. Wiemy, kiedy zadebiutuje serial A Knight of the Seven Kingdoms

David Zaslav ujawnił (dzięki IGN), że A Knight of the Seven Kingdoms znajduje się obecnie w preprodukcji. W pracach nad wspomnianym tytułem bierze oczywiście udział George R.R. Martin. Sam serial – zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora generalnego Warner Bros. Discovery – ma natomiast zadebiutować pod koniec 2025 roku.