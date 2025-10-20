55 lat temu na ekranach pojawiła się komedia, która była tak absurdalna, że do dziś bawi Polaków

“Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy”.

19 października 1970 roku na ekrany polskich kin trafił Rejs Marka Piwowskiego – kultowa polska komedia. Ten film z biegiem czasu stał się symbolem nie tylko absurdalnego humoru PRL, ale też uniwersalnego portretu ludzkich zachowań. Produkcja zrealizowana na pokładzie wiślanego parostatku F. Dzierżyński szybko zyskała status kultowej, a jej dialogi wrosły w polską kulturę codzienną. O rocznicy przypomniało rmffm24.pl. 55 lat od premiery Rejsu Marek Piwowski, reżyser i współautor scenariusza, znany był z zamiłowania do eksperymentów filmowych i satyry społecznej. W Rejsie zastosował technikę improwizacji, łącząc zawodowych aktorów z amatorami, co nadało filmowi unikalny charakter. Niezapomniane role dali w filmie m.in. Stanisław Tym, Zdzisław Maklakiewicz oraz Jan Himilsbach. O śmierci tego pierwszego aktora pisaliśmy w zeszłym roku.

Do 1970 roku w polskim kinie dominowały filmy z klasycznym scenariuszem, przygotowane według tradycyjnych zasad dramaturgii: fabuła była ściśle zaplanowana, aktorzy grali według gotowego scenariusza, a styl był realistyczny lub propagandowy w przypadku produkcji państwowych. Improwizacja, mieszanie zawodowych aktorów z naturszczykami oraz nagrywanie w naturalnym środowisku – czyli na działającym parostatku – było czymś zupełnie nowym. Film ukazuje grupę pasażerów uczestniczących w rejsie statkiem wycieczkowym po Wiśle, gdzie pod przewodnictwem samozwańczego instruktora (grany przez Stanisława Tyma) organizowane są różnorodne gry i zabawy. Sytuacje te, pełne absurdu i groteski, stanowią satyrę na ówczesne społeczeństwo i mechanizmy władzy. Słynny muzyczny motyw przewodni przecina sceny, skupiające się na sielance i niezapomnianych dialogach. Nie da się na raz wymienić wszystkich cytatów, dlatego typujemy jeden:

„Pytania są tendencyjne” Rejs zdobył status kultowego filmu, którego cytaty i sceny są wciąż żywe w polskiej popkulturze. Mimo upływu lat, pozostaje aktualny i inspirujący dla kolejnych pokoleń widzów. Przypominamy jedną ze słynniejszych scen z filmu. Co ciekawe, dotyczy ona m.in. jakości polskiego kina.

