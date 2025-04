50 aktualizacji dalej, a RPG od polskiego wydawcy dalej na siebie nie zarobił. Lords of the Fallen wciąż nadzieją dla twórców

Przypomniano również o kolejnej odsłonie serii.

Lords of the Fallen zadebiutowało pół roku temu, lecz dopiero teraz jesteśmy świadkami “prawdziwego startu”. Stało się to dzięki aktualizacji 2.0 oraz atrakcyjnej promocji, które przywróciły zainteresowanie graczy. Mimo to produkcja wciąż nie zaczęła na siebie zarabiać - wciąż czekamy na ten moment. Lords of the Fallen - wciąż czekamy na sukces Polskie CI Games ujawniło, że wydane w październiku 2023 roku RPG doczekało się już ponad 50 aktualizacji, których celem było naprawienie naprawdę wielu problemów, jakie gracze napotkali w czasie premiery. Początkowo recenzje na Steamie były nie najlepsze - 56 procent pozytywnych opinii. Obecnie ta statystyka wzrosła do 65 procent, a z ostatnich 30 dni do 72 procent. Wczytywanie ramki mediów.

Sukces aktualizacji 2.0 widać też po innych statystykach - w ciągu 10 dni od jej premiery gracze zakupili 200 tysięcy egzemplarzy Lords of the Fallen, a liczba równocześnie grających na Steamie wzrosła z 600 do ponad 11 tys. osób. Duży wpływ miała na to trwająca do 1 maja promocja. W jej ramach gra dostępna jest za 82,49 zł, czyli 67 procent taniej.

Mimo poprawy, CI Games nadal nie odzyskało środków włożonych w Lords of the Fallen. Prezes Marek Tymiński zapowiada jednak, że to tylko kwestia czasu. Firma nie zwalnia tempa, obecnie trwają już prace nad nową odsłoną serii, nazwaną Project 3. Premiera planowana jest na przyszły rok, a gra ma oferować zarówno tryb jednoosobowy, jak i kooperację. Lords of the Fallen jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.