4 kolejne gry w Amazon Luna (Prime Gaming). Do odebrania aż dwa tytuły dla fanów science fiction

Użytkownicy od dzisiaj będą mogli przypisać kolejne gry do swojego konta.

Amazon Luna ponownie rozszerza ofertę gier dostępnych dla abonentów Amazon Prime. Tym razem gracze mogą sięgnąć po cztery kolejne produkcje do odebrania na PC. W najnowszym pakiecie znalazły się Space Grunts: Chrono Shard, Please Touch the Artwork, Terraforming Mars oraz Lost Eidolons: Veil of the Witch. Najświeższa porcja gier jest dość różnorodna, więc coś dla siebie powinni znaleźć zarówno fani taktycznych potyczek, jak i osoby szukające spokojniejszych, bardziej logicznych doświadczeń.

Space Grunts: Chrono Shard to dynamiczny roguelike z turową walką, który łączy taktyczne planowanie z szybkim tempem rozgrywki. Gracze trafiają do proceduralnie generowanych baz kosmicznych i stacji, gdzie muszą radzić sobie z przeciwnikami, rozwijać postać, ulepszać ekwipunek oraz wykorzystywać tytułowy Chrono Shard. Najciekawszym elementem gry jest mechanika pętli czasowej, dzięki której śmierć nie oznacza wyłącznie porażki, ale może stać się częścią strategii prowadzącej do kolejnych prób. Please Touch the Artwork to propozycja dla osób, które wolą spokojniejsze tempo i łamigłówki z artystycznym charakterem. Produkcja inspirowana jest sztuką abstrakcyjną, a zabawa polega między innymi na odtwarzaniu obrazów poprzez odpowiednie nakładanie linii oraz kolorów. Całość łączy logiczne wyzwania, poetycką narrację i relaksującą oprawę, dzięki czemu gra może sprawdzić się jako oddech od bardziej intensywnych tytułów.

GramTV przedstawia:

Terraforming Mars to cyfrowa adaptacja popularnej planszówki, w której gracze rywalizują o przekształcenie Czerwonej Planety w miejsce nadające się do życia. Rozgrywka opiera się na zarządzaniu zasobami, rozwijaniu projektów, podnoszeniu parametrów planety oraz budowaniu przewagi nad konkurencyjnymi korporacjami. To tytuł skierowany przede wszystkim do fanów strategii ekonomicznych i planszówek, w których liczy się długofalowe planowanie. Najbardziej rozbudowaną pozycją w zestawieniu wydaje się Lost Eidolons: Veil of the Witch. To taktyczne RPG z elementami roguelite, w którym trafiamy na przeklętą wyspę pełną nieumarłych i innych zagrożeń. Zabawa koncentruje się na turowych starciach na planszach podzielonych na pola, rozwijaniu drużyny, rekrutowaniu sojuszników oraz podejmowaniu decyzji podczas kolejnych wypraw. Każda porażka ma tu znaczenie, ponieważ kolejne próby pozwalają wzmacniać bohaterów i stopniowo odkrywać tajemnice świata. Amazon Luna – darmowe gry na czerwiec 2026 Już dostępne – Tomb Raider IV–VI Remastered (Epic Games Store)

Już dostępne – Mafia III: Definitive Edition (GOG)

Już dostępne – XCOM: Chimera Squad (GOG)

Już dostępne – Tested on Humans: Escape Room (GOG)

Już dostępne – Sin Slayers: Reign of the 8th (GOG)

Już dostępne – G.I. Joe: Wrath of Cobra (Epic Games Store)

Już dostępne – Paradise Killer (GOG)

Już dostępne – Between Time: Escape Room (GOG)

Już dostępne – Sugardew Island (GOG)

Już dostępne – Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846–1905 (GOG)

Już dostępne – Space Grunts 2 (GOG)

Od dzisiaj – Space Grunts: Chrono Shard (Epic Games Store)

Od dzisiaj – Please Touch the Artwork (Legacy Games)

Od dzisiaj – Terraforming Mars (Amazon Games App)

Od dzisiaj – Lost Eidolons: Veil of the Witch (Amazon Games App)

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.