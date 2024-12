30 lat w 30 sekund. Sony pyta graczy o najważniejsze gry, które zdefiniowały doświadczenia z PlayStation

Sony zwraca się do graczy i udostępnia kolejny, nostalgiczny materiał

W mediach społecznościowych PlayStation ukazał się kolejny, nostalgiczny materiał związany z 30-leciem marki. Tym razem Sony przedstawiło „30 lat w 30 sekund”. Ponadto firma zwróciła się do graczy z pytaniem: „Które gry miały największy wpływ na Twoje doświadczenia z PlayStation w latach 1994–2024?”. W komentarzach przewijają się tytuły takie jak GTA 3, GTA San Andreas, Dino Crisis, seria Metal Gear Solid czy Silent Hill.

Na materiale możemy zobaczyć krótkie urywki z produkcji, które ukazywały się na sprzęcie Sony. Wśród nich wyróżniono Crash Bandicoot, Journey, serię GTA, Tomb Raider, The Last of Us, Horizon, God of War, Returnal, Astro Bot czy Death Stranding. Oczywiście jest to tylko wybrana część tytułów, które przez chwilę możemy zobaczyć na ekranie. Materiał udostępniony przez Sony znajduje się na dole wiadomości.

