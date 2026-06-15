29 lat temu do kin trafiło zapomniane science fiction, które wydaje się dziś idealnym uzupełnieniem Dnia objawienia Stevena Spielberga

Robert Zemeckis opowiedział o spotkaniu z obcymi inaczej niż robi to dziś Steven Spielberg. I być może właśnie dlatego jego film wciąż robi tak duże wrażenie.

11 lipca minie 29 lat od premiery Kontaktu, jednego z najbardziej niedocenianych filmów w dorobku Roberta Zemeckisa. Reżyser znany z takich hitów jak Powrót do przyszłości, Forrest Gump czy Cast Away: Poza światem stworzył w 1997 roku science fiction, które z czasem zyskało status gatunkowego klasyka. Dziś warto przypomnieć sobie ten film przy okazji kinowej premiery Dnia objawienia Stevena Spielberga. Kontakt – 29 lat od premiery nieco zapomnianego filmu science fiction Obie produkcje opowiadają o kontakcie ludzkości z pozaziemską inteligencją, ale robią to w zupełnie inny sposób. Kontakt jest realizacją założeń twardej fantastyki, kładącej nacisk na budowie naukowej wiarygodności. Najnowszy film Spielberga także próbuje to robić, ale nie wszystkich przekonują metody. Mimo całkiem dobrych wyników w kinach, zbiera bardzo mieszane recenzje.

Scenariusz Kontaktu oparto na powieści autorstwa Carla Sagana, jednego z najsłynniejszych astronomów i popularyzatorów nauki XX wieku. Główną bohaterką jest Ellie Arroway, naukowczyni od lat poszukująca śladów pozaziemskich cywilizacji. Pewnego dnia odbiera sygnał radiowy z gwiazdy Vega. Wiadomość zawiera szczegółowe plany tajemniczego pojazdu, który może umożliwić podróż poza granice znanego człowiekowi kosmosu. Ellie chce zostać pierwszą osobą, która skorzysta z tej technologii i odnajdzie źródło transmisji. Jej wyprawa prowadzi do pytań o wiarę, sens istnienia oraz granice ludzkiego poznania. To właśnie starcie nauki z religią jest jednym z najważniejszych tematów filmu. Podobny motyw pojawia się również w Dniu objawienia. W obu produkcjach odkrycia naukowe konfrontowane są z duchowością i pytaniami o Boga. Zemeckis podchodzi jednak do tego zagadnienia w sposób bardziej filozoficzny, skupiając się na człowieku.

GramTV przedstawia:

W głównej roli wystąpiła Jodie Foster, która znajdowała się wówczas u szczytu kariery. Kilka lat wcześniej zdobyła Oscara za rolę Clarice Starling w Milczeniu owiec. Kontakt był jej pierwszym tak dużym spotkaniem z gatunkiem science fiction, choć później wróciła do niego między innymi za sprawą Elizjum. Na ekranie Jodie Foster partnerował również Matthew McConaughey, wcielający się w rolę teologa i filozofa Palmera Jossa. Film nie zdołał osiągnąć finansowego sukcesu, zarabiając ponad 170 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 90 milionów. Trudno zatem mówić o przeboju, choć film zyskał popularność w erze VHS. Otrzymał też nominację do Oscara za najlepszy dźwięk. Nie było to przypadkiem – to właśnie sygnał radiowy odebrany z kosmosu stanowi w Kontakcie najważniejszy pomost między ludzkością a obcą cywilizacją i jeden z kluczowych elementów całej opowieści. Film wygrał za to nagrody Saturn, przyznawane produkcjom science fiction. Jeśli więc po seansie Dnia objawienia macie ochotę na bardziej refleksyjne science fiction, Kontakt pozostaje jednym z najciekawszych przykładów realizacji tej tematyki. A dziś jest już filmem nieco zapomnianym.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









