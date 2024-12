28 lat później w pierwszym zwiastunie. Kontynuacja hitu wygląda obłędnie

I do tego ten niespodziewany zwrot akcji na końcu zapowiedzi. Sony Pictures umie w dobre zwiastuny.

Warto zwrócić uwagę, że do obsady powrócił Cillian Murphy, główny bohater pierwszego filmu. W zwiastunie nie widzimy go w jego ludzkiej formie, ale możliwe, że pojawia się na sam koniec materiału jako zombie. Sami zobaczcie, jak ten żyjący trup przypomina aktora.

To będzie jeden z najbardziej oczekiwanych horrorów przyszłego roku. Sony Pictures podzieliło się pierwszym zwiastunem 28 lat później, czyli trzeciej części serii zapoczątkowanej przez 28 dni później z 2002 roku i kontynuowanej w 28 tygodni później z 2007 roku. Już parę dni temu wytwórnia zapowiedziała pojawienie się pełnego materiału prezentującego film. Pierwsza odsłona była horrorem, który w realistyczny sposób pokazywał skutki rozprzestrzeniania się śmiertelnego wirusa, zamieniającego ludzi w zombie. Po prawie dwóch dekadach twórcy powracają z nową opowieścią w tym świecie, w której nie zabraknie widowiskowej akcji, jak również elementów typowych dla kina grozy. Zapowiada się prawdziwa uczta dla fanów horrorów z zombie. Zwiastun 28 lat później zobaczycie poniżej.

Minęło prawie trzydzieści lat, odkąd wirus uciekł z laboratorium broni biologicznej, a teraz, wciąż poddani bezwzględnie egzekwowanej kwarantannie, niektórzy znaleźli sposób na egzystencję wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych mieszka na małej wyspie połączonej z lądem jedną, silnie bronioną groblą. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę z tajną misją, udając się do samego mrocznego serca kontynentu, odkrywa tajemnice, cuda i horrory, które zmutowały nie tylko zarażonych, ale także innych ocalałych.

Reżyserem filmu jest Danny Boyle, twórca oryginalnej części, a scenarzystą Alex Garland, który wcześniej nakręcił i napisał Ex Machinę oraz Anihilację. W obsadzie znaleźli się: Cillian Murphy, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Erin Kellyman oraz Edvin Ryding.

Przypomnijmy, że 28 lat później zadebiutuje w kinach 20 czerwca 2025 roku. W przygotowaniu jest także kolejny film, czyli 28 Years Later: Part II – Temple of Bones, za który odpowiada Nia DaCosta, reżyserka Candymana i The Marvels.