2025 będzie dobrym rokiem dla filmów science fiction? Znamy daty premier największych hitów

Rok 2025 zapowiada się jako prawdziwa uczta dla miłośników kina science fiction. W pierwszym kwartale zobaczymy The Electric State oparty na ilustrowanej powieści science fiction Simona Stålenhaga. Z kolei Mickey 17 reżyserowany przez Bong Joon-ho, twórcy Parasite, to długo wyczekiwana premiera z Robertem Pattisonem w roli głównej . Film przeniesie widzów na tajemniczą, lodową planetę.

Niedawno informowaliśmy o tym, że w 2025 otrzymamy do oglądania sporo produkcji adaptujących komiksy . Podobnie jest z filmami z gatunku science fiction. Rok 2025 zapowiada się pod tym względem równie obficie. Znamy daty premiery największych hitów.

Warto zwrócić uwagę, że lato przyniesie dwa interesujące powroty. 28 lat później to trzecia i długo wyczekiwana odsłona serii postkapitalistycznych horrorów. W 2025 roku będzie mieć swoją premierę także nowy Jurassic World, Predator oraz Tron.

Interesującą propozycją będzie film The Bride autorstwa Maggie Gyllenhaal, która zapowiadany jest jako nowa wersja Narzeczonej Frankensteina – słynnego sequela SF. Warto także zwrócić uwagę, że w 2025 roku będzie mieć premierę jedna z zaległości 2024, czyli nowy film Davida Cronenberga pt. The Shrouds. Ma on opowiadać o biznesmenie, który w prowadza w życie przełomową technologię, pozwalającą na kontakt ze zmarłymi osobami.

Fani SF pewnie jednak najbardziej czekają na nowe widowisko autorstwa wirtuoza gatunku, Jamesa Camerona, czyli Avatar 3. Na tę chwilę film planowany jest na grudzień, ale czy ta data się utrzyma, tego nie możemy być pewni.