The Last of Us: Part II – deweloperzy ze studia Naughty Dog przedstawiają kulisy powstawania gry oraz fabułę

News

Maria Wawrzyniak ,

Neil Druckmann oraz inni członkowie zespołu pracującego nad The Last of Us: Part II postanowili zdradzić nieco więcej szczegółów na temat fabuły kontynuacji i tworzenia gry.

Choć ostatnie tygodnie nie były dla deweloperów ze studia Naughty Dog szczególnie łaskawe (pierwsza wiadomość, druga wiadomość, trzecia wiadomość), tak twórcy The Last of Us: Part II postanowili mimo wszystko nie zaprzestać promocji swojego nadchodzącego dzieła i zaprezentowali pierwszy dziennik deweloperski, gdzie możemy posłuchać historii dotyczącej powstawania kontynuacji bestsellerowego hitu. W materiale pojawia się na samym początku Neil Druckmann, który podkreśla, że kontynuacja The Last of Us, choć na samym początku wielu graczom wydawała się zbędna, nie powstała bez powodu – Part II ma na celu opowiedzenie dalszej historii w taki sposób, aby gracze mogli bez najmniejszego problemu połączyć ją z poprzednią częścią i stworzyć znacznie większą, zapierającą dech w piersiach historię.

https://youtu.be/mRj3B3GY9KM

Dalej możemy usłyszeć szczegóły na temat czasu akcji, sensu głównej historii oraz głównej bohaterce, Ellie oraz legendarnym Joelu, a przede wszystkim o relacji, jaka istnieje pomiędzy wspomnianą dwójką. Nie będziemy jednak wszystkiego tutaj pisać – być może niektórzy z Was zamierzają przed premierą The Last of Us: Part II odświeżyć sobie historię, a może dopiero ją poznać. Przypomnijmy jeszcze, że The Last of Us: Part II zadebiutuje 19 czerwca bieżącego roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4.