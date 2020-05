News

Tym razem garść ciekawostek, które z pewnością przypadną do gustu miłośnikom muzyki z gier. Jeszcze przy okazji zapowiedzi gry Assassin’s Creed Valhalla postulowałem, by do przygotowania ścieżki dźwiękowej w grze zaangażowano Einara Selvika, lidera Wardruny, który uświetnił niejeden odcinek serialu Wikingowie. Okazuje się, że tak właśnie będzie. Wedle informacji zamieszczonych na stronie niemieckiego oddziału Ubisoftu, Selvik przygotuje muzykę do Valhalli do spółki z Jesperem Kydem czy Sarah Schachner (Unity, Origins). Jeśli nie mieliście okazji oglądać wspomnianego tu serialu, to poniżej namiastka umiejętności lidera Wardruny.

Osoby zaangażowane w ścieżkę dźwiękową to nie jedyna nowinka związana z Assassin’s Creed Valhalla, która wciąż pozostaje poza oficjalną narracją twórców. Wczoraj informowaliśmy o zarysie fabularnym jednego z DLC do gry, które będzie dostępne już na dzień premiery tytułu, co niezbyt przypadło do gustu graczom. Obok tego w minionym tygodniu mieliśmy zobaczyć pierwszy zapis rozgrywki z rzeczonej produkcji, a skończyło się wyłącznie na gameplay trailerze. Jednym słowem, start długo trzymanej w tajemnicy kampanii marketingowej raczej nie należy do szczególnie udanych, ale jeśli firma przekona graczy faktyczną prezentacją gry, to szybko o tym zapomnimy.

Assassin’s Creed Valhalla zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X.

