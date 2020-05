Nowa część Call of Duty "już teraz wygląda świetnie i będzie gotowa do wydania jeszcze w tym roku"

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szefa firmy Activision, najnowsza odsłona Call of Duty ma się dobrze i będzie gotowa do wydania jeszcze w bieżącym roku.

Sporo fanów serii Call of Duty powoli zaczynało zastanawiać się, czy w dobie panującej na całym świecie epidemii koronawirusa premiera najnowszej części cyklu nie jest przypadkiem w jakimkolwiek stopniu zagrożona. Jak jednak donosi między innymi serwis PlayStation Lifestyle, Bobby Kotick, przedstawiciel oraz szef Activision, czyli firmy wydawniczej, spod której szyldu na rynku pojawiają się między innymi gry z serii Call of Duty, postanowił wyjaśnić sytuację – Kotick zapewnił, że najnowsze Call of Duty już na ten moment wygląda świetnie i powinna być gotowa do wypuszczenia na rynek jeszcze w bieżącym roku.

Oczywiście, niczego nie możemy brać za pewnik – pozostaje więc mieć nadzieję, że rzeczywiście twórcy mają wszystko pod kontrolą, a nowe Call of Duty zadebiutuje na czas. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że ostatnia pełnoprawna odsłona cyklu, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.