Niewiarygodna seria zwycięstw w Call of Duty: Modern Warfare poszła wniwecz - przez aim bota

News

Niepokonany od 357 meczów HypeStallion padł pod ostrzałem aim bota. Rozgoryczony sytuacją gracz już zgłosił oszusta do Infinity Ward i apeluje o przywrócenie serii zwycięstw.

357 zwycięstw z rzędu w Call of Duty: Modern Warfare zaliczył wraz ze swoją ekipą gracz posługujący się nickiem HypeStallion. Niewiarygodną serię można było podziwiać przez ponad 90 godzin na streamach. Piękny sen został jednak brutalnie przerwany. Zespół w końcu zaliczył bowiem porażkę, i to w kuriozalnych okolicznościach. Pokonał go bowiem przeciwnik posługujący się aim botem, czyli nielegalnym wspomagaczem automatycznie ustawiającym celownik prosto na skroni przeciwnika.

HypeStallion udokumentował zajście i wysłał dowody do Infinity Ward, aby studio ukarało nieuczciwego gracza. Rozgoryczony domaga się jednak także czegoś dla siebie i swojego zespołu – cofnięcia licznika i tym samym odzyskania serii zwycięstw w Call of Duty: Modern Warfare.

https://twitter.com/ImStallionTV/status/1258017752633221121

Przypomnijmy, że w Call of Duty: Modern Warfare (oraz Warzone) nieuczciwi gracze są karani zsyłką na serwer, na którym przebywają wyłącznie inni oszuści.