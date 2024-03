Spyro 4 znajduje się rzekomo w produkcji. Za grę może odpowiadać Toys for Bob

Twórcy Spyro Reignited Trilogy mieli dojść do porozumienia z Microsoftem w sprawie stworzenia swojej pierwszy gry jako niezależny zespół.

Kilka dni temu redakcja Windows Central informowała, że Toys for Bob miało dojść do porozumienia z Microsoftem w sprawie stworzenia swojej pierwszy gry jako niezależny zespół. Teraz doniesienia te potwierdza youtuber posługujący się pseudonimem „Canadian Guy Eh”, według którego wspomniane studio ma pracować nad Spyro 4.

Kilka tygodni temu Toys for Bob „z radością” poinformowało, że stało się niezależnym zespołem . Twórcy Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas zapowiedzieli jednak, że w przyszłości zamierzają blisko współpracować z Activision oraz Microsoftem. Niewykluczone, że wspomniany zespół będzie odpowiedzialny za nową odsłonę serii Spyro, która rzekomo znajduje się już w produkcji.

Spyro 4 jest w fazie rozwoju. To jest oświadczenie. Żadnego tworzenia teorii, żadnych założeń opartych na dowodach, żadnych teorii spiskowych ani nawet niezręcznych wskazówek. Spyro 4 jest w fazie rozwoju. Kropka – informuje „Canadian Guy Eh”.

W trakcie Game Developers Conference „Canadian Guy Eh” miał się dowiedzieć, że Spyro 4 znajduje się w fazie aktywnego rozwoju od początku bieżącego roku, co oznacza, że do premiery jeszcze długa droga. Warto wspomnieć, że w ostatnich tygodniach Toys for Bob kilkukrotnie sugerowało, że seria Spyro może doczekać się nowej odsłony.

W komunikacie, w którym studio poinformowało o rozstaniu z Activision i Microsoftem, deweloperzy poprosili fanów, by trzymali za nich „rogi” zamiast kciuków. Nieco wcześniej – w styczniu – na oficjalnym profilu marki Spyro na portalu społecznościowym X pojawił się wpis, który rozbudził nadzieję miłośników przygód fioletowego smoka. Niewykluczone więc, że coś faktycznie jest na rzeczy, a zespół odpowiedzialny za Spyro Reignited Trilogy rzeczywiście pracuje nad Spyro 4.