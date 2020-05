Sporo nowych gier już niedługo pojawi się w ofercie usługi GeForce NOW

News

Maria Wawrzyniak ,

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich użytkowników posiadających subskrypcję GeForce NOW i aktywnie korzystających z usługi streamingowej firmy NVIDIA. Jak donosi serwis Wccftech, powołując się na wpis z oficjalnego konta usługi na Twitterze, GeForce NOW doczekało się wsparcia dla DLSS 2.0, z czego jako pierwsza skorzysta gra Control. To jednak nie wszystko, bowiem dziennikarze wspomnianego serwisu podzielili się również listą 21 gier, które w ciągu najbliższych kilku dni zostaną dodane do oferty usługi. W zestawieniu znajdziecie kilka większych tytułów, jak chociażby Assassin’s Creed: Brotherhood (Uplay) czy Saints Row 2.

Amnesia: The Dark Descent

Assassin’s Creed: Brotherhood (Uplay)

Battle Chasers: Nightwar

Dead Island Definitive Edition

Drug Dealer Simulator

Earth 2160

Fire Pro Wrestling World

Medieval Engineers

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire (Uplay)

Moving Out

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Saints Row 2

Sanctum 2

SnowRunner (Epic Games Store)

SpellForce - Platinum Edition

Steel Division: Normandy 44

Streets of Rage 4

The Council - Episode 1

THE KING OF FIGHTERS XIII

Trainz: A New Era

YLands

Oczywiście, większość powyższych produkcji nie należy do kategorii AAA. Sporo firm produkujących gry większego kalibru zdecydowało wycofać je z katalogu – na pierwszy ogień poszło Activision Blizzard, które zdecydowało się zostawić w ramach usługi jedynie Wolfenstein: Youngblood, w ślad Activision poszła Bethesda, a później informowaliśmy Was o usunięciu z usługi streamingowej wszystkich gier wydawcy 2K Games. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o kolejnych grach, które zniknęły z oferty. Przedstawiciele firmy NVIDIA zapewniają, że starają się dojść do porozumienia z deweloperami oraz wydawcami.