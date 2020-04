News

Nawet jeśli przy okazji oficjalnej premiery usługi streamingowej GeForce NOW firma Nvidia zapowiadała dynamiczny rozwój oferty, to jak na razie znacznie częściej słyszymy o grach, które wypadają z katalogu. W najnowszym komunikacie Nvidia poinformowała, że kolejni wydawcy i producenci postanowili wycofać swoje tytuły z oferty streamingu. Tym razem GeForce NOW straciło wszystkie gry firm Warner Bros., Xbox Game Studios, Codemasters oraz Klei Entertainment.

Tym samym odtąd zarówno dla bezpłatnego, jak i wariantu premium nie będziecie miło możliwości podłączenia poszczególnych gier do streamingu GeForce NOW. Jednocześnie Nvidia przypomina, że cały czas prowadzi rozmowy z deweloperami i wydawcami, więc niewykluczone, że po przerwie część tytułów powróci do katalogu streamingu.