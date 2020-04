The Initiative przywróci Perfect Dark do żywych?

News

Powołane do życia w 2018 roku przez Microsoft studio The Initiative pracuje nad nową grą, o której co nieco dowiedzieliśmy się z internetowego CV w portalu LinkedIn, Christophera Ng. Zdradził on, że w ramach swoich obowiązków w roli projektanta technicznego zaprojektował on rozmaite rodzaje broni, gadżety i system monitoringu w niezapowiedzianym projekcie.

W sieci rozgorzały plotki, czy aby The Initiative nie przywraca do życia mocno zakurzonej marki Perfect Dark, ostatnio widzianej na Xboksie 360 w 2010 roku. Wymienione wyżej rzeczy wpisują się bowiem w to, z czym mieliśmy do czynienia w produkcji Rare sprzed dekady. Na razie są to jednak wyłącznie spekulacje, ale wpisują się one w dotychczasową narrację, prowadzoną m.in. na forum ResetEra. Mniej optymistyczni w tej kwestii gracze przyjmują, że The Initiative pracuje nad nową marką, która w pewnym zakresie hołduje jednak temu, co miało do zaoferowania Perfect Dark.

Przypomnijmy, że na czele The Initiative stoi były szef Crystal Dynamics, Darrell Gallagher. Z wcześniejszych doniesień wynika również, że studio dysponuje ogromnym budżetem.