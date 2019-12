Były deweloper Santa Monica Studio rozpoczął pracę w The Initiative, nowym zespole Microsoftu

News

Maria Wawrzyniak ,

Były programista Santa Monica Studio, czyli zespołu odpowiedzialnego między innymi za grę God of War, w okresie świątecznym rozpoczął pracę w nowym studio. Chodzi o The Initiative, czyli nową grupę należącą do Microsoftu, która aktualnie pracuje nad tajemniczym projektem należącym do kategorii AAAA (nie trzy, a cztery A, dobrze czytacie) – co za tym idzie, zespół ma zaoferować graczom ogromny przeskok w jakości, znacznie wyprzedzając obecne gry na rynku. Erik Jakobsen zmienił zespół, o czym pochwalił się już na swoim profilu w serwisie LinkedIn. Co do wspomnianego tajemniczego projektu, szef Xbox Game Studios – Matt Booty – twierdzi, że oficjalnego ogłoszenia powinniśmy spodziewać się w 2020 roku, najpewniej podczas targów Electronic Entertainment Expo (E3).

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis