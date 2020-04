News

LM ,

Kilka dni temu przybliżyliśmy Wam wnioski płynące z dyskusji, jaką podjęła społeczność modderów w odniesieniu do najnowszej, zapowiedzianej w 2018 roku, ale wciąż pozostającej bez istotnych szczegółów gry The Elder Scrolls 6. Tymczasem na specjalnym forum marki Bethesdy pojawił się wpis użytkownika, który rzekomo wszedł w posiadanie ciekawych informacji związanych z tytułem. Użytkownik zaznacza, że źródło jest wiarygodne, a w posiadanie omówionych poniżej informacji wszedł, gdy Bethesda zdecydowała się przeskoczyć na pracę zdalną. Co mówią nowe przecieki?

Wygląda na to, że Bethesda zamierza znacznie zwiększyć skalę zaprezentowanego w grze świata. Informator donosi, że pomiędzy poszczególnymi regionami świata będziemy pływać łodzią. Akcja gry The Elder Scrolls VI: Redfall przeniesie nas do Hammerfell i High Rock na sześć lat po wydarzeniach ze Skyrima. O ile pierwszy z regionów jest całkiem stabilny politycznie, to Hight Rock jest nieustanną areną zmagań pomiędzy lokalnymi magnatami, do których zapewne dorzucimy swoje trzy grosze.

Bethesda zamierza też zaprezentować nam bitwy o niespotykanej dotąd skali, a informator mówi o szturmie orków, który dziesięciokrotnie przebije oblężenia ze Skryima. Jednocześnie twórcy dokładnie przyglądają się hitom studia CD Projekt RED, by zaprezentować nam o wiele ciekawsze zadania fabularne i żyjący świat w The Elder Scrolls 6.

Informator podał, że w jednym z zadań będziemy musieli zaopiekować się trójką dzieci, podczas gdy ich matka uda się na rynek. W dalszej części zadania matka Khajitów ma być niezadowolona ze sposobu, w jaki wywiązaliśmy się z obowiązków, a jeśli zdecydujemy się ją zabić w walce, to później znajdziemy jej dzieci w jednym z sierocińców.

https://www.youtube.com/watch?v=OkFdqqyI8y4

The Elder Scrolls 6 pchnie też nieco dalej mechaniki związane z zarządzeniem bohaterami niezależnymi, którzy teraz będą mogli zaciągnąć się na posiadany przez protagonistę statek. Tych ma być w grze wiele i podobnie jak konie czy domu w Skyrimie, będziemy mogli legalnie wejść w ich posiadanie. Cała gra ma stawiać na unikalnych bohaterów, zadania i ciekawą atmosferę.

Przy okazji dowiadujemy się, że TES6 zadebiutuje w czwartym kwartale 2024 roku, a jedno z przygotowywanych do gry DLC będzie w całości poświęcone żegludze. Na pocieszenie użytkownik dorzucił informację, że Starfield ukaże się już w 2021 roku.

Oczywiście do zaprezentowanych tu nowinek należy podejść z odpowiednim dystansem. Tymczasem dajcie znać, jak podoba Wam się taka wizja The Elder Scrolls 6.