Nawet jeśli do premiery wciąż daleka droga, to społeczność już wskazuje, co powinni poprawić twórcy, by dalej cieszyć się wsparciem modderów w dobie The Elder Scrolls 6.

Od premiery najnowszej odsłony serii singlowych The Elder Scrolls – Skyrim – minęło już przeszło 8 lat. W tym czasie tytuł pojawił się niemal na wszystkich możliwych platformach sprzętowych, ale nawet jeśli, to wzmożona dystrybucja nie jest tym, czego oczekują fani. Tymczasem Bethesda poza zwiastunem na targach E3 2018 o The Elder Scrolls 6 nie powiedziała zupełnie nic i na tę chwilę nie mamy pojęcia, na jakim etapie jest projekt, ani kiedy wyczekiwać jego premiery.

To oczywiście nie przeszkadza fanom stawianiu oczekiwań wobec tytułu i chociaż zazwyczaj fani stawiają na ciekawszą fabułę, większy świat czy bogatsze mechaniki, to na forum reddit pojawiła się dosyć nietypowa lista postulatów. Tym razem do głosu doszła zebrana wokół gier Bethesdy społeczność modderów, która wskazała, jakie możliwości powinna oferować nowa wersja silnika Creation Engine, by w dalszym ciągu cieszyć się wsparciem twórców nieoficjalnych dodatków.

Na pierwszy plan wysunęło się oczywiście oficjalne wsparcie dla modów – coś raczej dla Bethesdy oczywistego, ale twórcy nie oczekują, że Bethesda jedynie poklepie ich po plecach. Mowa tu o usprawnionym silniku dla skryptowania, ogólnej łatwości w edytowaniu i zmienianiu rozmaitych parametrów gry, ułatwieniach dla wprowadzaniu alternatywnych dialogów i opisów zadań. Przy okazji nowy Creation Engine ma ułatwiać tworzenie nowych budynków w świecie gry.

Jednocześnie modderzy proszą o zaawansowane możliwości modyfikowania poziomów i terenów, co ułatwi tworzenie zupełnie nowych światów i sprawi, że kreacje modderów będą lepiej naśladować rzeczywistość. Na liście postulatów znajdziemy też możliwość całkowitego modyfikowania i rozwijania systemu walki, który już w oryginale powinien być nieco bliższy zabawie choćby w Mordhau.

Obok tego twórcy modyfikacji liczą, że Bethesda przyłoży się do animacji, sposobu, w jaki gra wczytuje zasoby i generuje oświetlenie oraz ułatwi personalizowanie zadań i codziennych rutynowych czynności dla bohaterów niezależnych. Wszystko to ma oczywiście stanowić fundament dla jeszcze lepszych, ciekawszych i bardziej angażujących modyfikacji, o których na pewno będzie w swoim czasie głośno.

Tymczasem na razie poza „wielkimi usprawnieniami” na polu technologii i załączonym do wiadomości zwiastunem, o The Elder Scrolls 6 nie wiemy zbyt wiele. Pozostają jedynie mody do Skyrima, których – w samym NexusMods – jest już około 90 tysięcy.

Czego, poza wymienionymi, potrzebuje jeszcze nowy Creation Engine i TES6?

https://www.youtube.com/watch?v=OkFdqqyI8y4