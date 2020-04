Humble Bundle zebrało ponad 6,5 mln dolarów na walkę z COVID-19

News

pepsi ,

Ponad 6,5 miliona dolarów na walkę z pandemią COVID-19 udało się zebrać dzięki akcji Humble Conquer COVID-19 Bundle, która trwała od 31 marca do 7 kwietnia. Paczkę zawierającą Wizard of Legend, Undertale, Into the Breach, The Witness, Hollow Knighta i Totally Accurate Battle Simulatora zakupiło przeszło 208 tys. osób, a cały dochód ze sprzedaży powędrował na wspomniany cel charytatywny.

Beneficjentami zbiórki były cztery organizacje: Direct Relief, Międzynarodowy Komitet Ratunkowy, Lekarze bez Granic i Partners In Health. “Wasze wsparcie sprawiło wielką różnicę! Dziękujemy!” – przekazało w krótkim komunikacie Humble Bundle. Wyrazy wdzięczności przekazały też wspomniane organizacje.