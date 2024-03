Humble Choice na kwiecień 2024 wycieka. W ofercie m.in. hit Ubisoftu i gra Sony

Wygląda na to, że abonenci Humble Choice otrzymają w przyszłym miesiącu naprawdę mocny zestaw gier.

Oferta Humble Choice na marzec 2024 roku była naprawdę przyzwoita. W ramach wspomnianego abonamentu gracze otrzymali bowiem m.in. takie tytuły jak Citizen Sleeper, Nioh 2 – The Complete Edition czy Saints Row. Wiele wskazuje jednak na to, że w przyszłym miesiącu również nie będzie na co narzekać.