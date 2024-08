Za darmo to uczciwa cena. Darmowe gry sierpnia na PC

Pierwszy miesiąc wakacji już za nami, ale wciąż czekają nas jeszcze ponad cztery tygodnie lata. Warto więc zaopatrzyć się w gry, które można ogrywać, gdy słońce za mocno grzeje lub w te nieliczne deszczowe dni. Najlepiej to zrobić nie wydając ani jednej złotówki, czyli korzystając z darmowych ofert w popularnych sklepach z cyfrowymi grami, czy sięgając po produkcje z abonamentów lub wydawanych w modelu free-to-play. Zapraszamy więc do częstego sprawdzania tego artykułu, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi i najbardziej atrakcyjnymi ofertami na darmowe gry oferowane przez Epic Games Store, Steam i GOG, a także grach pojawiających się w Xbox Game Pass, Amazon Prime Gaming, czy Humble Choice. Nie zabraknie także wielu nowości free-to-play. Sprawdźcie więc, w co będzie warto zagrać w sierpniu na komputerach osobistych.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch: od 25 lipca do 1 sierpnia (Epic Games Store)

LumbearJack: od 1 sierpnia do 8 sierpnia (Epic Games Store)

Wanba Warriors: od 26 lipca do 2 sierpnia (Steam – Fanatical)

Drawful 2: od 29 lipca do 28 sierpnia (Steam)

OFERTY STAŁE