Final Fantasy VII Remake zanotowało najlepszy start w historii tytułów ekskluzywnych dla PlayStation 4

Nie ma chyba żadnych wątpliwości co do tego, że tegoroczne Final Fantasy VII Remake było jedną z najbardziej wyczekiwanych tytułów. To oczywiście odbiło się na wynikach sprzedażowych produkcji, które okazały się być tak dobre, że tytuł zaliczył najlepszy start wśród gier ekskluzywnych dla konsoli PlayStation 4 w historii. Odpowiedzialne za stworzenie gry Square Enix poinformowało wczoraj na oficjalnym koncie gry na Twitterze, że w zaledwie trzy dni od premiery Final Fantasy VII Remake sprzedało się w ponad 3,5 milionie egzemplarzy cyfrowych. Trzeba więc przyznać, że to naprawdę imponujący wynik. Japończycy podziękowali społeczności za niesamowite wsparcie.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Final Fantasy VII Remake zadebiutowało 10 kwietnia bieżącego roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji, którą napisał Jakub Zagalski.