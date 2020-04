Popkultura

LM ,

Tym razem coś dla fanów Kraju Kwitnącej Wiśni. Firma Sony zamierza wyprodukować film aktorski na bazie mangi i anime One Punch Man. O projekcie nie wiadomo zbyt wiele, poza tym, że za jego scenariusz odpowiedzialni będą Scott Rosenberg i Jeff Pinker, czyli scenarzyści filmu Venom z 2018 roku. Nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów, w tym sugerowanej obsady, więc macie pełne pole do popisu – kogo widzicie w roli Saitamy?

Oczywiście aktorskie adaptacje anime czy mangi, to zawsze bardzo ryzykowne projekty, więc pozostaje mieć nadzieję, że Sony przyłoży się do castingów i wybierze aktorów, z których fani będą utożsamiać z bohaterami komiksu. Cóż, bądźmy dobrej myśli, ale jeśli obawiacie się, że będzie gniot, to piszcie śmiało.

One Punch Man to japońska seria o losach Saitamy, który ubolewa nad faktem, że każdego napotkanego przeciwnika pokonuje już po pojedynczym ciosie. Marka osiągnęła niezwykłą popularność na całym świecie i postawiła już swoje pierwsze kroki także na gruncie gier wideo – w lutym na rynku zadebiutowało One Punch Man: A Hero Nobody Knows na PC, PlayStation 4 i Xbox One od Bandai Namco.

https://www.youtube.com/watch?v=2JAElThbKrI