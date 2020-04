News

Jeśli należcie do grona miłośników gier studia From Software, a swoją przygodę z niezwykle popularnymi „Soulsami” zaczynaliście jeszcze od wydanego na konsolach PlayStation 3 Demon’s Souls, to mamy coś, co Was zainteresuje. Modder znany jako DropOff przygotował specjalną modyfikację do Dark Souls: Prepare to Die Edition, która nie tyle zawiera, co pozwala łatwo zaimportować zestawy wyposażenia z Demon’s Souls do pierwszej odsłony Projektu Dark. Niezbędna do tego jest jednak cyfrowa kopia dysku z grą na konsole PlayStation 3.

Po odpowiednio przeprowadzonym procesie możecie cieszyć się kompletnym zestawem pancerzy i ubiorów z Demon’s Souls, a te pojawią się w Kaplicy Firelink przy zupełnie nowych zwłokach w okolicy. Już na pierwszy rzut oka widać, że część elementów przeniesiono do Dark Souls, ale pojawia się tu też kilka klasyków. Zainteresowanych modem odsyłamy pod ten adres, a tymczasem rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał.

Mod Demon's Souls Armor Sets powstał z myślą o starszym wydaniu gry na PC i nie może być użyty podczas zabawy z Dark Souls Remastered. Demon’s Souls ukazało się wyłącznie na PlayStation 3 w 2009 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=_MsaQrG8iQ0&feature=emb_title