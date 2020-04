News

LM ,

Jeśli od dłuższego czasu przymierzałeś się do podzielenia się swoją autorską modyfikacją z użytkownikami Nexus Mods, to teraz masz okazję zgarnąć dodatkowe nagrody.

Dobra wiadomość dla fanów moddowania gier. Nexus Mods postanowiło na swój sposób przyłączyć się do akcji zostań w domu, oferując nagrody dla najlepszych modyfikacji opublikowanych w nadchodzących tygodniach na serwerach platformy. Akcja prowadzona jest z udziałem takich firm jak GOG.com, Bethesda i Warhorse Studios, a jej celem jest oczywiście zaangażowanie społeczności i odwrócenie uwagi od ponurej sytuacji na świecie.

Do udziału w konkursie wystarczy konto w Nexus Mods i oczywiście niebanalna, pomysłowa modyfikacja do dowolnej gry. W obecnej turze moda musielibyście opublikować przed 19 kwietnia, ale sama akcja potrwa aż do 4 maja, więc macie jeszcze co najmniej dwa tygodnie na przygotowanie modyfikacji.

W każdym tygodniu jedna, losowa z 20 cieszących się największą popularnością modyfikacji zagwarantuje swojemu autorowi kod na dowolną grę do wartości 50 funtów. Obok tego organizatorzy w tym tygodniu oferują 3 kody na Kingdom Come Deliverance Royal Edition na Steam oraz 3 kody na film dokumentalny Fechtbuch: The real sword fighting behind Kingdom Come.

Co ważne, podczas publikacji moda należy opatrzyć go tagiem Stay Home. Make Mods, a także wrzucić do do konkursowego worka. Potem pozostaje już tylko liczyć na uwagę użytkowników serwisu i sporą ilość pobrań. Więcej szczegółów pod tym adresem.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl