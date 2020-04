Świetne darmowe (no, prawie) motywy Final Fantasy VII Remake już dostępne w PlayStation Store

News

Maria Wawrzyniak ,

Dwa motywy z gry Final Fantasy VII Remake są już dostępne do pobrania ze sklepu PlayStation Store. Tyle że jest tutaj mały haczyk (nawet dwa).

Zgodnie z zapowiedziami, w dniu premiery gry Final Fantasy VII Remake w sklepie PlayStation Store pojawiły się również dwa świetne motywy, które mogą pobrać wszyscy zainteresowani. I chociaż oficjalnie oba motywy są dostępne za darmo, tak pierwszy (Final Fantasy VII Remake Theme) możemy pobrać dopiero po dodaniu wersji demonstracyjnej gry do swojej biblioteki. Drugi motyw jest z kolei darmowy wyłącznie dla klientów mających konto PlayStation Store zarejestrowane w… Stanach Zjednoczonych – wszyscy, którzy znajdują się w innych krajach, muszą posiadać aktywną subskrypcję PlayStation Plus, aby móc dodać motyw do swojej biblioteki bez żadnych dodatkowych opłat. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak prezentują się oba motywy, serwis PushSquare udostępnił zdjęcia dobrej jakości.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Final Fantasy VII Remake zadebiutowało 10 kwietnia bieżącego roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji, którą napisał Jakub Zagalski.

