Netflix przybywa z pomocą w trudnych czasach – pełna lista nowości oraz tytułów, które ponownie pojawiły się na platformie

Maria Wawrzyniak

Dzisiaj wiadomość może ucieszyć szczególnie tych, którzy mają w planach nadrobienie klasyków kina – teraz, mimo wszystko, jest na to czas. Wciąż całkiem trudny, z czego wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę. Niemniej jednak, Netflix postanowił przyjść z pomocą i poszerzyć ofertę platformy streamingowej o kolejne dwadzieścia sześć produkcji. Warto jednak zaznaczyć, że sporo z nich mogliście już obejrzeć, bowiem w przeszłości były już na Netfliksie. Poniżej znajdziecie pełną listę (podajemy za serwisem Upflix) filmów oraz seriali, które dodano do oferty Netfliksa – dajcie znać w komentarzach, czy coś Was zainteresowało!

Powracające tytuły:

American Pie: Zjazd absolwentów

Babe – świnka z klasą

Błękitna fala

Czerwony smok

Dziewczyny z drużyny 2

Dziewczyny z drużyny 4

Dziewczyny z drużyny: Walcz do końca

Elizabeth

Hannibal

Joe Black

Król Skorpion

Mumia powraca

Mumia

Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka

Pożegnanie z Afryką

Szczęki 2

Szczęki 3

Szczęki 4: Zemsta

Nowo dodane tytuły:

Brews Brothers

Ekscentrycy w LA

Pokochaj, poślub, powtórz

Pradawny ląd

Recep Ivedik 6

Szkolne życie

Tigertail

Turniej główny

Nowe odcinki seriali:

Doc Martin (sezon 9 – 8 odcinków)

Hi Score Girl (sezon 2 – 9 odcinków)

Zadzwoń do Saula (sezon 5 – 1 odcinek)

