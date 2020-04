Nowa gra dla fanów Dark Souls i Altered Carbon, darmowe gry w PlayStation Plus - GramTV News

Wideo

https://youtu.be/g_roKgPrlFQ

Wiemy już, jakie gry będą dostępne bezpłatnie dla abonentów PlayStation Plus w kwietniu – zagramy w Uncharted 4 i DiRT Rally 2.0 (obecnie można przypisać do swojego konta Shadow of the Colossus i SONIC Forces). Nie to jest jednak tematem głównym odcinka, bowiem mówimy przede wszystkim o Mortal Shell. Pod tym tytułem kryje się ciekawie zapowiadająca się produkcja łącząca Dark Souls z Altered Carbon.

Informujemy także o tegorocznym gamescomie, który obędzie się w innej formie niż dotychczas, obsuwie premiery Wasteland 3, a nawet znalazło się miejsce dla legendarnego Ponga. Jesteście ciekawi dlaczego? Zapraszamy do oglądania!

