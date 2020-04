Poznaliśmy oficjalną ofertę PlayStation Plus na kwieceń – przecieki się potwierdziły

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu informowaliśmy Was o przecieku, według którego w kwietniu posiadacze abonamentu PlayStation Plus otrzymają naprawdę świetne produkcje, a dzisiaj możemy ten przeciek potwierdzić. Sony, zgodnie z tradycją, zaprezentowało bowiem wspomnianą ofertę na bieżący miesiąc i rzeczywiście mowa tutaj o dwóch perełkach. Jak więc ogłoszono na oficjalnym blogu PlayStation, w kwietniu subskrybenci PS Plus będą mogli pobrać Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz DiRT Rally 2.0. Jestem pewna, że większości z Was wymienionych gier przedstawiać nie trzeba. Zanim jednak przejdziemy do krótkiej prezentacji, przypomnijmy, że gry możecie pobrać od 7 kwietnia do 4 maja. Macie więc jeszcze kilka dni na załapanie się na ofertę z marca, o której pisaliśmy w osobnej wiadomości.

I jeszcze, również gwoli przypomnienia – PlayStation Plus jest natomiast płatną usługą dla użytkowników konsol PlayStation, w ramach której otrzymujemy co najmniej dwie darmowe gry, możliwość grania z innymi online, 100 GB wolnego miejsca na zapisy gier w chmurze, jak i ekskluzywne zniżki w sklepie PlayStation Store. Abonament możemy wykupić na 1 miesiąc (37 złotych), 3 miesiące (100 złotych) lub 12 miesięcy (240 złotych).

https://youtu.be/ke0faRIKfB4

Tak czy inaczej – Uncharted 4: Kres Złodzieja to oczywiście czwarta pełnoprawna odsłona kultowej serii Uncharted od studia Naughty Dog, która zadebiutowała 10 maja 2016 roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Ponownie wcielamy się więc w naszego ulubionego poszukiwacza skarbów, Nathana Drake'a, który tym razem musi odnaleźć skarb pirata Henry’ego Avery’ego. Druga produkcja z oferty, czyli DiRT Rally 2.0 to z kolei gra wyścigowa od studia Codemasters, która zadebiutowała na rynku 26 lutego 2019 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation oraz Xbox One. Gra cechuje się przede wszystkim bardzo wysokim poziomem realizmu. Poniżej znajdziecie również linki do naszych recenzji obu tytułów. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kwietniowym PS Plus! Chyba jest dobrze, nie?