PlayStation Plus w kwietniu – do sieci trafił przedwcześnie materiał prezentujący bardzo dobrą ofertę

Jeden z użytkowników Twittera znany jako Nibel podzielił się kilka dni temu interesującym przeciekiem dotyczącym kwietniowej oferty dla posiadaczy subskrypcji PlayStation Plus. W sieci opublikowano nieco za wcześnie materiał, który pojawił się na kanale PlayStation Access. Nagranie zostało oczywiście bardzo szybko usunięte, ale jak wiemy – w internecie nic nie ginie. Jeśli zaś chodzi o samą ofertę, o ile to prawda (a raczej prawda, bowiem kanał PlayStation Access jest oficjalnym kanałem oddziału PlayStation w Wielkiej Brytanii, zweryfikowanym przez YouTube’a i posiada prawie dwa miliony subskrypcji), w kwietniu subskrybenci PS Plus otrzymają Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz DiRT Rally 2.0. Co o tym sądzicie? Jest to dobra oferta, czy mogłaby być jeszcze lepsza?

