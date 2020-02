Poznaliśmy ofertę PlayStation Plus na marzec

News

Maria Wawrzyniak ,

W marcu abonenci otrzymają dwie produkcje – Shadow of the Colossus oraz Sonic Forces. Gry będą dostępne do pobrania za darmo od 3 marca.

Zgodnie z tradycją, poznaliśmy właśnie produkcje zmierzające do posiadaczy subskrypcji PlayStation Plus w przyszłym miesiącu. Jak ogłoszono na oficjalnym blogu PlayStation, będą to kolejno: Shadow of the Colossus oraz Sonic Forces, obie gry dostępne są na PlayStation 4.

Pierwszy tytuł to remake kulowej gry akcji, która pierwotnie zadebiutowała na konsoli PlayStation 2 w 2005 roku. Wcielamy się w wojownika chcącego wskrzesić swoją ukochaną – by tego dokonać, wybieramy się w niebezpieczną podróż, a naszym celem jest zabicie szesnastu antycznych bestii zamieszkujących rozległe pustkowia. Druga produkcja to z kolei trójwymiarowa platformówka z 2017 roku, która ukazała się z okazji dwudziestopięciolecia serii Sonic. Po raz pierwszy w historii cyklu mamy możemy stworzyć swojego bohatera i wyruszyć na przygodę razem z przyjaciółmi znanego i lubianego niebieskiego jeża.

https://youtu.be/5EO_GXL5Xv0

Przypominamy, że powyższe gry będą dostępne za darmo dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus od 3 marca. PlayStation Plus jest płatną usługą dla użytkowników konsol PlayStation, w ramach której otrzymujemy co najmniej dwie darmowy gry, możliwość grania z innymi online, 100 GB wolnego miejsca na zapisy gier w chmurze, jak i ekskluzywne zniżki w sklepie PlayStation Store. Abonament możemy wykupić na 1 miesiąc (37 złotych), 3 miesiące (100 złotych) lub 12 miesięcy (240 złotych).

