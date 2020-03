News

LM ,

Wygląda na to, że nawet jeśli gracze początkowo byli sceptyczni wobec klasycznych serwerów World of Warcraft od Blizzarda, to te cieszą się wystarczającym zainteresowaniem, by firma myślała o ich rozwoju. Użytkownicy forum reddit zdradzili, że Blizzard niedawno rozpoczął akcję mailingową związaną z projektem Burning Crusade Classic. Studio nie tylko chce wiedzieć, czy gracze są zainteresowani zawartością wydanego oryginalnie w 2007 roku dodatku, ale też pyta, w jaki sposób chcą wskoczyć do jego zawartości.



Możemy zakładać, że gracze raczej będą zainteresowani rozwojem Classica, tym bardziej że większość z nich już osiągnęła nałożone odgórnie limity, a dobrej zawartości nigdy zbyte wiele. Z drugiej strony równie liczne jest grono tych, którzy obstają przy prawdziwie klasycznym WoW Classic, które nie będzie podążać za oryginałem, a zapewni jedynie doświadczenia z początku MMORPG-a.

To jak, Burning Crusade Classic czy nic z tego?

