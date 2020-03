Poznaliśmy datę rozpoczęcia beta-testów gry Valorant

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnej stronie internetowej gry Valorant, czyli zapowiedzianej na początku tego miesiąca taktycznej strzelance od studia Riot Games, pojawił się dzisiaj wpis informujący o rozpoczęciu zamkniętych beta-testów, co nastąpi już 7 kwietnia bieżącego roku. Jeżeli należycie do grupy zainteresowanych i chcielibyście wziąć w takowych testach udział, twórcy załączyli również instrukcję: wystarczy zarejestrować swoje konto Riot, połączyć je z kontem na Twitchu i oglądać konkretne transmisje z bety Valorant, aby uzyskać do niej dostęp. Warto jednak zaznaczyć, że liczba graczy dopuszczonych do testów jest zależna od aktualnej pojemności serwerów, co oznacza, że twórcy będą dopiero te limity zwiększać. Niemniej jednak, zawsze można spróbować! Twórcy wspomnieli również, że premiera gry wciąż ma się odbyć w bieżącym roku, dlatego zamkniętą betę chcą zakończyć możliwie jak najszybciej. Wszystkie pozostałe oraz wspomniane przed chwilą informacje znajdziecie na stronie.

Przypomnijmy, że Valorant to taktyczna strzelanka sieciowa od Riot Games, która jest zarazem pierwszą grą twórców nieosadzoną w świecie League of Legends. Wiemy już, że będzie połączeniem typowo taktycznej rozgrywki z formułą MOBA, gdzie kluczową rolę odegrają specjalne zdolności poszczególnych bohaterów. Zdążyliśmy przedstawić Wam wszystkie grywalne postacie w produkcji wraz z ich umiejętnościami, kilka dni później poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe Valorant, a jeszcze później poinformowaliśmy o paru istotnych szczegółach dotyczących systemu mikrotransakcji w nowej strzelance od Riot Games. Gra zmierza na komputery osobiste i, jak już wspomnieliśmy, ma zadebiutować latem bieżącego roku, jednak na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery.

