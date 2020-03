Netflix tworzy adaptację kultowej gry Dragon's Lair z Ryanem Reynoldsem w roli głównej

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Netflix poinformował przedwczoraj za pośrednictwem konta NX na Twitterze o stworzeniu aktorskiej adaptacji gry Dragon’s Lair z 1983 roku, opowiadającej historię rycerza Dirka ratującego księżniczkę przed złem. Podajemy za serwisem Polygon, który z kolei odwołuje się do magazynu The Hollywood Reporter, gdzie również dwa dni temu pojawił się artykuł potwierdzający wszystkie powyższe informacje. Co więcej, dowiedzieliśmy się, że w roli głównej Dirka mamy zobaczyć aktora Ryana Reynoldsa, który zasłynął przede wszystkim z roli w Deadpoolu. Za produkcję adaptacji odpowiadają Don Bluth, autor grafik do gry Dragon’s Lair, Roy Lee, który pracował między innymi przy Lego: Przygodzie, Jon Pomeroy, Gary Goldman, Trevor Engelson oraz również wspomniany Ryan Reynolds. Na ten moment nie poznaliśmy żadnych innych szczegółów.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1243641104110682112?s=20

