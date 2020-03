Konkurs: #ZostańwDomu z gram.pl i napisz recenzję!

News

Mimo, że pogoda za oknem jest coraz lepsza, to sytuacja zmusza do siedzenia w domu… ale nas to nie przeraża! Ogromne kupki wstydu z zapomnianymi grami, pozostawione na “lepsze czasy” filmy czy seriale czekają na obejrzenie. W ramach akcji #ZostańwDomu oraz chcąc umilić w jakiś sposób wpadliśmy na pewien pomysł. A gdyby tak zachęcić naszych czytelników, aby mogli się wykazać i pokazać, że również mają ciekawe spostrzeżenia na temat gier i nie tylko?

To jest właśnie ten moment! Jeśli zawsze marzyłeś o tym, aby napisać recenzję i podzielić się nią z innymi czytelnikami, to zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Do zgarnięcia zestawy gadżetów od Paladone oraz nagrody książkowe!

Co zrobić, aby wziąć w nim udział? To proste!

Wybierz to, o czym chcesz pisać – może to być film, serial, gra (komputerowa czy planszowa), przeczytana książka. Nie musi to być coś premierowego. Pamiętaj, że retrorecenzje to również ciekawy pomysł na tekst! Usiądź przed kartką wirtualnego papieru i pisz! Pamiętaj jednak, aby tekst zawierał tytuł, lead, ocenę (wraz z plusami i minusami), a także obrazki/materiały, które można wykorzystywać na podstawie istniejących licencji. Ważne – recenzja nie może być dłuższa niż 7000 znaków ze spacjami. Sprawdź, czy tekst jest wolny od wszelkich błędów – wiadomo, chochliki zdarzają się nawet najlepszym tekściarzom. Wyślij swoją recenzję na adres konkurs@gram.pl z dopiskiem “[tytuł tekstu] -#ZostańwDomu z gram.pl”. Masz na to czas do 10. kwietnia 2020 r. Trzy najlepsze teksty wybierzemy w ciągu siedmiu dni roboczych – zdajemy sobie sprawę z tego, że przeczytanie wszystkich waszych prac trochę zajmie, więc dajemy sobie chwilę na przebrnięcie przez nie.

Dodatkowo, oprócz nagród przygotowanych przez nas, najlepsze prace zostaną opublikowane na łamach gram.pl! Kto wie, może to będzie świetny początek przygody z pisaniem o grach? ;)

Regulamin naszej zabawy znajdziecie tutaj!

POWODZENIA!