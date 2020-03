News

Wygląda na to, że firma Crytek powoli przymierza się do ogłoszenia, które z pewnością ucieszy fanów gier z serii Crysis. Jeszcze w ubiegłym roku, przy okazji materiału poświęconego technologii Cryengine firma pokazała grafiki, które bezpośrednio odwoływały się do marki. Wczoraj na oficjalnym kanale studia pojawił się nowy materiał wideo. Crytek prezentuje w nim rozmaite gry na swoim silniku, które ukazały się w ostatnich 10 latach, ale jeden z elementów – a właściwie końcówka materiału – wyraźnie nie pasuje do zestawienia. Oczywiście fani od razu podjęli w komentarzach walkę o Crysis 4 lub remaster pierwszej odsłony.



Prezentacja wieńcząca załączony do wiadomości materiał wideo może być bezpośrednią wskazówką, ale równie dobrze, może być tylko ukłonem w stronę fanów. Ostatecznie z pewnością wielu z nich chętnie powitałoby w dobie next-genów kolejną odsłonę serii Crysis albo odświeżone wydanie już leciwego, ale wciąż robiącego wrażenie Crysisa z 2007 roku.

Marka Crysis zadebiutowała w 2007 roku na PC, stając się jednocześnie wyznacznikiem high-endowych konfiguracji sprzętowych. Kolejne odsłony otrzymaliśmy w 2011 i 2013 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=wGQWGAuNx6M&feature=emb_title

