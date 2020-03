News

LM ,

Dobre wieści dla fanów automatycznych taktycznych potyczek z bohaterami League of Legends w roli głównej. Studio Riot Games ogłosiło oficjalną datę premiery mobilnego wydania TFT na systemach iOS i Android. Ta przypada już na jutrzejszy dzień, co dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że od październikowej zapowiedzi twórcy nie poruszali zbytnio tematu mobilnego portu. To jednak nie koniec rewelacji. Okazuje się, że – zgodnie z oczekiwaniami – fani mobilków będą bawić się wspólnie z miłośnikami pecetowej wersji. Dodatkowo wszystkie poczynione w grze postępy czy odblokowane elementy kosmetyczne będą dostępne dla każdej z wydanych na rynku wersji Teamfight Tactics.



Tytuł jest bezpośrednią odpowiedzią na sukces modyfikacji Dota Autochess i błyskawicznie przyciągnął spore grono fanów. Riot Games pierwotnie wydało TFT jako alternatywny tryb popularnego LoL-a, a ten dalej dostępny jest z klienta League of legends, ale doczekał się obszernego wsparcia i mnóstwa dodatkowej zawartości.



Taktyczne potyczki już 19 marca na iOS i Android, tymczasem Riot Games wciąż pracuje nad mobilno-konsolowym wydaniem League of Legends – Wild Rift. Jednocześnie na PC zmierza sieciowa strzelanka Valorant, ale to nie koniec projektów studia – podczas TGA 2019 zapowiedziano również gry CONV/RGENCE: A League of Legends Story oraz Ruined King: A League of Legends Story.

https://www.youtube.com/watch?v=liNLLx874g4

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl