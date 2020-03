LEGO Super Mario już oficjalnie – i to wcale nie są takie zwykłe klocki

News

Jeszcze wczoraj pisaliśmy o zapowiedzi LEGO Super Mario, kiedy to na oficjalnym profilu amerykańskiego oddziału Nintendo na Twitterze pojawił się enigmatyczny wpis o treści coś się buduje... z bardzo krótkim zwiastunem przedstawiającym figurkę Mario. Teraz już dostaliśmy pełnoprawne ogłoszenie i możemy potwierdzić, że mamy do czynienia ze specjalnym zestawem klocków skierowanym przede wszystkim do młodych graczy – co ciekawe, nie są to zwykłe klocki.

https://youtu.be/9Mg8SCyyWIM

LEGO Super Mario posiada bowiem specjalny skaner (działający jak skaner kodów QR), który reaguje na wszelkie przedmioty. Zainteresowani zabawką będą mogli budować coś w rodzaju fizycznych poziomów, aby następnie przeprowadzać bohatera – czyli w tym przypadku Mario – przez stworzone przez siebie lokacje. Ba, będzie mógł on nawet zbierać monety czy walczyć z napotkanymi po drodze przeciwnikami. LEGO Super Mario ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Na ten moment nie znamy dokładniejszych szczegółów na temat cen czy zawartości takiego zestawu, aczkolwiek powyższy materiał sugeruje, że może ich być kilka.

