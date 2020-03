Główny scenarzysta Overwatcha odchodzi z Blizzarda po 20 latach

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Polygon, Michael Chu, główny scenarzysta serii Overwatch, poinformował za pośrednictwem swojego bloga oraz oficjalnego profilu na Twitterze o rozstaniu z firmą Blizzard Entertainment po prawie dwudziestu latach pracy. Twórca podziękował wszystkim współpracownikom i fanom za wsparcie, przyznając jednocześnie, że nadal chce tworzyć historie do gier. Choć nie podano powodu odejścia Chu z firmy, tak odpowiedź Blizzarda na Twitterze z podziękowaniami dla mężczyzny oraz oświadczenie opublikowane przez serwis PC Gamer sugerują, że rozstanie nie miało negatywnego wydźwięku i odbyło się w zgodzie. Blizzard zapewnił również, że odejście Chu w żaden sposób nie wpłynie na produkcję gry Overwatch 2. Chu rozpoczął pracę w firmie jeszcze w 2000 roku, zostając testerem Diablo II i Warcrafta III. Pod koniec roku 2002 brał już udział w tworzeniu World of Warcraft. Później na krótko opuścił Blizzarda, dołączając do Obsidian Entertainment. Wrócił pod koniec 2005 roku i zajął się Diablo III oraz kolejnymi dodatkami do World of Warcraft. Prawdziwą sławę zyskał dopiero przy Overwatchu – koniec końców mamy do czynienia z grą pozbawioną pełnoprawnej kampanii fabularnej, a jednak posiadającą uniwersum, którego nie powstydziłoby się wiele produkcji nastawionych na historię.

